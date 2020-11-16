РИАМО - 16 ноя. В столичном районе Перово началось заселение дома на 144 квартиры, который построили по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Жильцам домов №№29, корпус 1, 27, корпус 2 и 27, корпус 3, на Зеленом проспекте предложены варианты жилья в новостройке по адресу: Зеленый проспект дом 27А. Это 60-й дом, переданный под заселение с момента запуска программы реновации в Москве, и четвертый в Восточном административном округе», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» помогает горожанам получить в личном кабинете на mos.ru и на электронную почту уведомления по основным этапам переселения по программе реновации. Жители трех домов в районе Перово получили уведомления 7 ноября, а через неделю им отправили электронные письма с предложением новой квартиры.

Новый дом по реновации рассчитан на 144 квартиры, на первом этаже расположился центр информирования по переселению.

В районе Перово по реновации планируют переселить 196 домов, снесут 191 дом, а еще пять планируют реконструировать после расселения. Для волнового переселения жителей в Перове подобрано 15 стартовых площадок.

Программа реновации жилищного фонда столицы предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Она касается порядка 1 миллиона горожан.