РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Жители микрорайона Самолет подмосковных Люберец пожаловались властям на ездящую по газонам строительную технику, сообщила в понедельник заместитель начальника управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа Ольга Сафоненкова.

«Жители дома №5 на улице Барыкина в микрорайоне Самолет просят пресечь движение строительной техники по газонам. Также необходимо восстановить ограждение», - сказала Сафоненкова.

Она добавила, что также по обращениям жителей так и не убрали территорию ко Комсомольском проспекте вблизи коллектора. У корпуса 1 дома №98 на улице 3-е Почтовое отделение необходимо привести в порядок тротуар. На улице 8 Марта, дом №18 необходимо огородить здание под снос.

Кроме того, не устранили провал колодца по адресу: Хлебозаводской тупик, дом №3. Также был поднят вопроса сноса незаконных гаражей на Школьной улице. Власти уже выиграли 11 судов, по остальным срок вступления в силу уже прошел, их можно сносить.