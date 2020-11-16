РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. В нескольких населенных пунктах Домодедова 17 ноября ожидается отключение электричества, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«17 ноября 2020 года. Отключение электроэнергии с 09:00 до 17:00. Обесточиваемые населенные пункты (улицы, дома): СНТ «Родничок», село Введенское, СНТ «Родник-3», территория Караваево озеро, СНТ «Энергетик-Введенское», СНТ «Восход», СНТ «Северка-Уварово», деревня Уварово, СНТ «Южный», деревня Жуково, деревня Степыгино, микрорайон Востряково (улицы Донбасская, Железнодорожная, Сосновая, проезд Железнодорожный, переулок Московский, проезд Московский, улица Северная)», - говорится в сообщении.

Также с 8:00 до 12:00 ожидается отключение света в СНТ «Матчино», «Климат Юсупово», «Машенька», «Эврика-Уварово»; деревне Матчино на улицах Березовая, Вербная, Живописная, Каштановая, Лесная, Озерная, Парковая, Пляжная, Прибрежная, Речная, Цветочная, Центральная, Ясеневая; деревне Шишкино, деревне Уварово на улице Уваровский уезд, деревне Минаево и в ДНП «Ясенево».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.