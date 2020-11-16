РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 ноя. Щелковские полицейские задержали местного жителя, который подозревается в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный около подъезда дома на улице Талсинской похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан местный житель 37 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.