РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. В Балашихе за минувшие сутки выявили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2 803 случая инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 97 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 811 человек. Выздоровели и выписались 71 822 человека. 2 803 случая инфицирования зафиксировано в Балашихе (+24)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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Текстовая трансляция

16 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 22 778 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 810 больных. В Москве - 6 360.

- Свыше 900 рестораторов присоединились к столичному противовирусному флешмобу #наденьужеэтумаску. В рамках него на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы о важности ношения масок и перчаток, соблюдении дистанции.

- Более 600 тыс исследований на Covid‑19 провели в столичных резервных госпиталях. Центры для пациентов с Covid-19 обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 859 человек.