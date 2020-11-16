РИАМО - 16 ноя. Подмосковные врачи за сутки вылечили 456 пациентов с коронавирусом, за все время это число увеличилось до 71 822, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также за сутки выявили 810 новых случаев заражения. За все время пандемии в регионе выявили 97 467 зараженных.

Кроме того, за сутки умерли 12 пациентов. Всего врачи не смогли спасти 1811 человек.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

16 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 22 778 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 810 больных. В Москве - 6 360.

- Свыше 900 рестораторов присоединились к столичному противовирусному флешмобу #наденьужеэтумаску. В рамках него на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы о важности ношения масок и перчаток, соблюдении дистанции.

- Более 600 тыс исследований на Covid‑19 провели в столичных резервных госпиталях. Центры для пациентов с Covid-19 обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 859 человек.