РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Жительница Балашихи пожаловалась на антисанитарное состояние салона пригородного электропоезда Железнодорожная – Москва Курская, салон привели в надлежащее состояние, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местная жительница пожаловалась на неудовлетворительные условия проезда в электропоезде. Она отметила, что каждое утро электричка в Железнодорожном в 7:29 приходит грязная (слой грязи на сидениях) и с мусором - ни о какой дезинфекции речи не идет, и попросила принять меры в связи с эпидемией коронавируса. Обращение рассмотрено в АО «Центральная ППК».

«Указанный пригородный поезд обслуживается подвижным составом собственности ОАО «РЖД». Сотрудниками подрядной организации была проведена сухая уборка, которая включает в себя сбор мусора, влажную уборку кресельных блоков, туалетных комплексов, а также влажную уборку оконных стекол и стен. По прибытии на конечную станцию был осуществлен сбор мусора», - сказал заместитель начальника департамента перевозок – начальник аналитического отдела Дадаш Халиани.

Он добавил, что позже на одной из станций в данной электричке была вновь проведена влажная уборка: промывка и дезинфекция полов, тамбуров и переходных площадок, кресельных блоков, уборка туалетных комплексов, влажная уборка оконных стекол и стен и сбор мусора.

По его словам, на основании данного обращения от АО «Центральная ППК» в адрес аутсорсинговой компании будет направлено письмо с требованием проведения разбора с причастными работниками и принятия мер по недопущению подобного впредь.

«Информируем, что по фактам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками подрядной организации, со стороны руководства компании проводятся служебные проверки. При выявлении некачественной уборки к подрядной организации применяются штрафные санкции», - заключил Халиани.

По данным АО «Центральная ППК», в связи со сложившейся эпидситуацией, операции по дезинфекции электропоездов увеличились в троекратном объеме. У сотрудников клининговой компании имеется неснижаемый запас дезинфицирующего средства для поддержания чистоты. Также всем сотрудникам рекомендовано находится в средствах индивидуальной защиты.

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