РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. В Домодедове за сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2 990 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье с 13 по 16 ноября выявили 2 408 случаев заболевания. Из них 810 - за минувшие сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 97 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 811 человек. Выздоровели и выписались 71 822 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 2 990 (+10)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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16 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 22 778 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 810 больных. В Москве - 6 360.

- Свыше 900 рестораторов присоединились к столичному противовирусному флешмобу #наденьужеэтумаску. В рамках него на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы о важности ношения масок и перчаток, соблюдении дистанции.

- Более 600 тыс исследований на Covid‑19 провели в столичных резервных госпиталях. Центры для пациентов с Covid-19 обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 859 человек.