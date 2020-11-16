РИАМО – 16 ноя. После смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна в Сети была опубликована последняя фотография актера, сообщает Федеральное агентство новостей.

На кадре, который показал приемный сын покойного артиста Степан, Джигарханян запечатлен с Татьяной Власовой – экс-женой, которая вернулась в Россию из Штатов, чтобы ухаживать за ним во время болезни.

«По словам пасынка, кадр был сделан незадолго до госпитализации знаменитого актера», – говорится в сообщении.

С Власовой Джигарханян прожил вместе порядка 50 лет. В 2015 году Джигарханян ушел от нее к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Скандальный развод с новой возлюбленной случился в 2017 году. После этого Власова вернулась в Россию, чтобы ухаживать за больным актером.

«Как утверждают друзья народного артиста, за несколько дней до смерти Джигарханян вновь узаконил отношения с Власовой», – добавляется в сообщении.

Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Похороны артиста состоятся 17 ноября на Ваганьковском кладбище.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване, где закончил Художественно-театральный институт. Актер и режиссер являлся обладателем множества наград, а также лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР.

Джигарханян сыграл множество ролей в театре и в кино, среди них фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Бесприданница», «Али-Баба и сорок разбойников» и многие другие.​