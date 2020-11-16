РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Музыкальная студия «Морковь» заработала в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Музыкальную студию «Морковь» открыли в Красногорске. В день открытия, 16 ноября, творческую мастерскую посетила начальник управления информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций администрации Красногорска Елена Шарварко», - говорится в сообщении.

В помещении площадью 52 квадратных метра располагаются студия звукозаписи и репетиционная комната. Это современное оборудованное арт-пространство, где можно обучаться с педагогом, сочинять музыкальные произведения, общаться с единомышленниками.

«У меня давно было желание создать такое место, куда можно будет приходить любому жителю Красногорска, профессиональным и начинающим музыкантам, чтобы порепетировать или даже просто от души побарабанить», - сказал руководитель студии Александр Леер.

«Морковь» - не первый проект Леера. В муниципалитете уже более трех лет действует школа «Мир барабанов», где успешно обучаются игре на ударных взрослые и дети. Теперь еще появилась возможность заниматься вокалом, играть на гитаре и других инструментах в своем городе.

«Формат интересный, можно сказать, новаторский, а мы всегда рады новому. Надеемся, что проект будет долго жить и расширяться. Наша задача сегодня - понять, чем мы можем ребятам помочь, а помощь им, безусловно, нужна», – отметила Шарварко.

Музыкальная студия «Морковь» находится по адресу: Красногорск, улица Карбышева, 17А.