РИАМО - 16 ноя. На Щукинском полуострове в столице начали набухать почки у вербы, это связано с аномально теплой погоды, господствующей в столице осенью, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Это произошло из-за аномально теплой погоды, установившейся в Москве. В этом году средняя температура ноября держится на отметке плюс 6 градусов по Цельсию, в прошлом году средняя температура ноября была зафиксирована на уровне плюс 2 градуса, а в 2017-2018 годах этот параметр составлял 0 градусов», - говорится в сообщении.

Экологи отметили, что это естественный природный процесс, а если ударят морозы, то почки отпадут. В случае, если сохранится теплая погода, то почки могут зацвести повторно.

Верба (ива остролистная) - раннецветущее ветроопыляемое растение. В 2020 году на природных территориях Москвы она зацвела достаточно рано - в середине февраля. Это было связано с аномально теплой погодой прошедшей зимы.