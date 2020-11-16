РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез около 28,5 тысячи кубометров отходов с контейнерных площадок на территории подмосковных Люберец, сообщила в понедельник заместитель руководителя предприятия Наталья Безсонова.

«За минувшую неделю, с 9 по 15 ноября, в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок 28 416 кубометров отходов. Из них 2 572 - сухих», - сказала Безсонова.

Она добавила, что 14 ноября компания вывезла 40 кубометров мусора с несанкционированных свалок. Также за неделю поступило семь обращений от граждан.