РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Росгвардейцы задержали 41-летнего мужчину, пытавшегося украсть продукты и алкоголь из ТЦ Подольска, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

На днях вечером на пульт дежурного Подольского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из торгового центра, расположенного в микрорайоне Климовск.

«Оперативно прибывшие росгвардейцы выяснили, что 41-летний местный житель пытался похитить продукты питания и алкогольную продукцию, спрятав в хозяйственную сумку. Сотрудники Росгвардии задержали его на выходе из торгового зала и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Общая сумма причиненного ущерба уточняется.