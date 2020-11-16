РИАМО – 16 ноя. Диетолог, специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова рассказала, что на следующий день после переедания нужно до чистки зубов рассосать во рту любое растительное масло, сообщает Федеральное агентство новостей.

Она напомнила, что жир вытягивает на себя токсины. При этом масло нужно рассасывать как леденец, а не полоскать им горло. Достаточно одной или даже половины чайной ложки. Рассасывать нужно 1-3 минуты, а затем выплюнуть.

«После этой процедуры нужно прополоскать рот подсоленной водой, и только тогда чистим зубы. Такая процедура с утра поможет вам не дать возможности излишним съеденным углеводам активно распространиться по всему организму. Далее нужно выпить две, а если вы весите больше 60 килограммов, то все три стакана тепло-горячей воды, не кипяченой, а просто подогретой», - отметила Бурлакова.

Она подчеркнула, что именно тепло-горячая вода натощак помогает максимально очистить то, что осело на стенках кишечника, и это поможет его очистить.

В воду можно выжать лимон. Таким образом «защелачивается» организм, восстанавливается кислотно-щелочной баланс, поскольку излишне съеденные углеводы сильно его нарушают в сторону закисления.