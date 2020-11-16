РИАМО - 16 ноя. Сообщение о драке в Шипиловском отделе ЗАГС Москвы не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы управления ЗАГС столицы.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в Шипиловском отделе ЗАГС нигерийцы устроили драку из-за сбежавшей невесты.

«По результатам полученной информации была проведена служебная проверка. Информация о драке в Шипиловском отделе ЗАГС не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Подобных инцидентов в данном отделе ЗАГС зафиксировано не было.