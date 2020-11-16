РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе отремонтировали фонарные столбы в парке «Наташинские пруды», сообщил исполняющий обязанности директора городских парков Артем Лавров.

«С 9 по 15 ноября поступило 14 обращений от жителей, всего за неделю отработано 28 обращений. Так, в парке «Наташинские пруды» отремонтировали фонарные столбы, осветили детскую площадку», - сказал Лавров.

Он добавил, что также убрали листву с газона и берега прудов, вывезли упавшее дерево и убрали мангальную зону и волейбольную площадку.

В Центральном парке тоже провели уборку территории от листвы с газона.

«На минувшей неделе 29 мероприятий в парках прошли онлайн, из них было шесть творческих мастер-классов. На этой неделе не будет оффлайн-мероприятий, но запланировано 15 онлайн», - заключил Лавров.