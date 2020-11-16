РИАМО - 16 ноя. Во второй половине текущей недели столбики термометров будут фиксироваться на отметке около 0 градусов, что выше климатической нормы, также ожидаются осадки в виде мокрого снега, что может вызвать гололедицу, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Первую половину недели погода ожидается без существенных осадков, даже с прояснениями. Температура будет чуть ниже нормы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в среду, четверг и пятницу погода в регионе будет преимущественно облачной. Температура будет держаться около нуля градусов.

Синоптик добавил, что во второй половине недели ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. На дорогах с высокой вероятностью может образоваться гололедица.