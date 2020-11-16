РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в одном из гаражей деревни Гривно, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

На сайте Главного управления МЧС России по Московской области сообщается, что в понедельник в 6:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в гараже деревни Гривно. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек.

«На 10:50 пожар ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал», - сказал сотрудник.