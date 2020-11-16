РИАМО - 16 ноя. За последние сутки в Москве госпитализировали 1217 человек с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 373 заболевших, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе подтвердили 6360 новых случаев заражения Covid-19.

«18,4% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% – от 46 до 65 лет, еще 9,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,2% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все они находятся под медицинским контролем. Кроме того, под контролем находятся люди, которые контактировали с заболевшими.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 классы и студенты обучаются дистанционно, а около трети сотрудников всех компаний переведены на удаленку.

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Текстовая трансляция

16 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 22 778 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 810 больных. В Москве - 6 360.

- Свыше 900 рестораторов присоединились к столичному противовирусному флешмобу #наденьужеэтумаску. В рамках него на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы о важности ношения масок и перчаток, соблюдении дистанции.

- Более 600 тыс исследований на Covid‑19 провели в столичных резервных госпиталях. Центры для пациентов с Covid-19 обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 859 человек.