РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. В подмосковном Красногорске разыскивают Араксию Погосян, пропавшую пять дней назад, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Погосян Араксия Артаковна, 28 лет, деревня Сабурово, горокруг Красногорск, МО. С 12 ноября 2020 года местонахождение девушки неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, xудощавое телосложение, каштановые волосы, темно-карие глаза.

В день пропажи Погосян была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, черную толстовку с капюшоном, темно-зеленые брюки, белые кроссовки. С собой у нее был серый рюкзак.

Информацию о месте нахождения женщины можно сообщить по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на единый номер спасения 112.