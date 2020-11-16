РИАМО – 16 ноя. Клинические испытания показали, что ежедневное употребление пищевых добавок с витаминами и минералами не приносит организму соизмеримой пользы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ученые не заметили никаких отличий в анамнезе хронических заболеваний или состоянии здоровья среди тех, кто употребляет витамины, и тех, кто этого не делает», - говорится в сообщении.

Кроме того, никакой пользы от данных препаратов не обнаружили исследователи после проведения анализа сердечно-сосудистых заболеваний.

Речь идет о мультивитаминах, омеге-3 и фолиевой кислоте.​