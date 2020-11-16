РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В подмосковном Подольске выставили на торги 70 квартир вторичного рынка жилья стоимостью от 3 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы центра управления городским имуществом.

«В настоящее время на аукционы выставлены 70 квартир-«вторичек», находящихся в хозведении центра управления городским имуществом в Подольске. Лоты расположены в доме №23 по улице 43-й Армии и в домах №№3 корпус 2 и 1 корпус 1 по Юбилейной улице. Среди предложений квартиры от 38 до 70 квадратных метров, а начальная цена варьируется от 3,2 до 5,2 миллионов рублей», - сказал заместитель гендиректора центра Александр Окунев.

Он отметил, что в 2020 году отмечается высокий спрос на покупку квартир в Подольске через аукционы. Торги пройдут в декабре 2020 года, январе и феврале 2021 года. Перечень квартир, находящихся в хозведении ГУП «ЦУГИ», а также сроки приема заявок, размещены на официальном сайте в разделе «Продажа жилой недвижимости», а также на инвестиционном портале Москвы.

«Сейчас аукционы по продаже квартир в Подольске привлекают все больше участников. Если в начале года на одну квартиру в среднем претендовали по 4-5 участников, то сейчас эта цифра возросла до 8-10 претендентов на лот. Такой рост обусловлен, в первую очередь, невысокой стартовой стоимостью, во-вторых, форма участия в городских аукционах простая и прозрачная, проводится в режиме онлайн и без посредников, которым необходимо доплачивать за услуги. В-третьих, предлагаемые лоты находятся в районе с развитой инфраструктурой», - пояснил Окуней.