РИАМО - 16 ноя. В бюджет Москвы на 2021 год заложили средства на бесплатную вакцинацию горожан от Covid-19, город выделит на это 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Бесплатно привиться сможет каждый москвич. Всего в ближайшие три года Москва выделит на эти цели 30 миллиардов рублей.

«Помимо проведения противоэпидемиологических мероприятий <...> проводится массовое бесплатное тестирование москвичей на определение антител к вирусу», - сказал руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Он добавил, что вакцинация москвичей от коронавирусной инфекции начнется в ближайшее время.

«Мы уже активно готовимся к тому, чтобы внедрить вакцину в гражданский оборот и завершаем создание сети прививочных кабинетов», - отметил Хрипун.

Столичное правительство и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России продолжают пострегистрационное клиническое исследование вакцины от коронавируса на базе поликлиник города.

Вакцину получили уже более 20 тысяч человек. Среди участников исследования не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений после прививки.

Общий объем средств на профилактику инфекционных болезней в 2021-2023 годах в Москве превысит 38 миллиардов рублей или 12,7 миллиарда рублей ежегодно.

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16 НОЯБРЯ

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