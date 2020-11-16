РИАМО - 16 ноя. Пользователи Сети запрашивали в поиске «Яндекса» слова «МЦД» или «Московские центральные диаметры» свыше 4 миллионов раз, в основном граждан интересует схема диаметров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Количество запросов подсчитали с того момента, как диаметры были запущены.

«Самый популярный запрос — схема МЦД, также пользователи часто ищут информацию об отдельных станциях и диаметрах», – говорится в сообщении.

Среди запросов встречаются и сами названия станций, а именно МЦД-4 Киевско-Горьковский, Нахабино D2, Подольск D2, Царицыно D2, Одинцово D1, Царицыно D2, Бутово D2, Лобня D1, Текстильщики D2, Волоколамская D2.