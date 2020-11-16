РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 16 ноя. Дорожные службы подмосковных Люберец привели в режим повышенной готовности из-за возможного выпадения снега, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Мосавтодор» на минувшей неделе в рамках режима повышенной готовности из-за возможного выпадения снега обрабатывал дороги противогололедными материалами. Также убрали мусор с мест хранения данных материалов на Комсомольском проспекте», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также проводилась уборка остановочных павильонов и посадочных площадок, прибордюрной части. На региональной дороге «Красково - Коренево - Торбеево» вывезли порубочные остатки. На Егорьевском шоссе восстановили сигнальные столбики.

С городских дорог за неделю вывезли 159 кубометров мусора и 169 - смета. Также заделали 31 яму общей площадью 44 квадратных метра.

«На минувшей неделе заменили разрушенный бортовой камень общей протяженностью 36 погонных метров на Южной улице, 1-м и 2-м Панковском проездах», - заключил Ружицкий.