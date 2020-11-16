РИАМО – 16 ноя. На своей странице в Facebook глава «Роскосмоса»​ Дмитрий Рогозин написал, что зарплаты менеджеров госкорпорации сократили на 15-20%, сообщает Газета.ru.

Так в корпорации решили поступить для экономии финансовых средств.

«Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента», — написал Рогозин.

Компанию также постигли сокращения. По словам Рогозина, оптимизация затронула штат корпорации. Ее аппарат сократили на 100 человек. Аппарат Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) сократили со 100 до 15 человек.

Бюджет компании направляется на создание нового научно-технического задела.​