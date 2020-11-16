РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Жительница микрорайона Павлино подмосковной Балашихи пожаловалась на отсутствие места в детских садах округа для своего 3-летнего сына, администрация округа разъяснила, что актуальная очередь для ребенка будет сформирована в марте 2021 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница пожаловалась на то, что ее 3-летний сын не попал по очереди, в которую они встали с рождения, ни в один детский сад, и попросила предоставить место. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Семья не имеет льготную категорию для устройства ребенка в детский сад. Регистрация ребенка по месту жительства установлена. Позиция ребенка в едином электронном реестре заявлений по ДОУ №22 – 47. Ребенок зачислен в группу кратковременного пребывания ДОУ №22. В данных учреждениях группы для детей возрастной категории от 2 до 3 лет в текущем учебном году не функционируют», - говорится в сообщении.

Актуальная очередь для данного ребенка будет сформирована в марте 2021 года. Комплектование ДОУ на 2021-2022 годы состоится с 1 апреля по 30 июня. В случае отсутствия места в желаемом ДОУ ребенку будет предложено место в иных ДОУ городского округа Балашиха с сохранением права на перевод в ДОУ по месту жительства.

Предоставление места в желаемом детском саду не представляется возможным, поскольку очередность в выбранное учреждение не подошла, свободных мест в ДОУ № 22 не имеется, преимущественного права зачисления ребенка в детский сад без очереди нет.

«Вам в предоставлении места в детском саду не отказано, поскольку управлением по образованию в отсутствии свободных мест в приоритетных дошкольных учреждениях может быть предоставлено место в ДОУ №40 по адресу: деревня Пуршево, улица Новослободская, дом 27 с сохранением права на получение места в приоритетных учреждениях по достижению очереди», - отмечается в сообщении.

О своем решении родителям необходимо будет сообщить в управление по образованию по электронной почте: b_obraz.doshk@mail.ru. Место в ДОУ по месту жительства будет предоставлено в порядке очередности.