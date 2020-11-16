РИАМО - 16 ноя. С понедельника средняя суточная температура в столице станет отрицательной, что означает приход метеорологической зимы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первая половина ноября в Москве оказалась на редкость теплой, средняя суточная температура воздуха составила на ВДНХ +4,5 градуса, что выше нормы на 4,2 градуса», – говорится в сообщении.

Если в первой половине месяца не было ни одного дня со средней отрицательной температурой за сутки, то с начала второй половины ноября средняя температура за сутки станет отрицательной. Это означает, что в столицу пришла метеорологическая зима.

В понедельник в Москве и Подмосковье температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, существенных осадков не ожидается.