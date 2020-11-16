РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Коммунальщики подмосковного Подольска готовы перейти на круглосуточный режим работы в случае неблагоприятных погодных условий, сообщил глава округа Николай Пестов.

«В зимний период движение транспорта на муниципальных дорогах обеспечат 62 единицы снегоуборочной и вспомогательной техники. На обслуживании городских служб – 526 километров дорог, тротуаров, а также скверы, площади и бульвары. Уже введен усиленный режим для дорожных и коммунальных служб в ожидании заморозков и снега. В случае неблагоприятных погодных условий сотрудники перейдут на круглосуточный режим работы», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что к устранению последствий непогоды организационно и технически готовы 38 управляющих компаний, обслуживающих 534 дворовые территории. Организациями заготовлены противогололедные материалы, проверено и приведено в готовность 116 единиц уборочной техники, 76 единиц средств малой механизации. К уборке дворов будут привлечены 635 человек рабочих по комплексной уборке территорий.