РИАМО - 16 ноя. На оказание высокотехнологичных видов помощи в 2021 году Москва предусмотрит 33 миллиарда рублей, финансирование увеличится, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«На 2,6 миллиарда рублей планируется увеличить бюджет высокотехнологичных методов медицинской помощи. Уровень финансирования в 2021 году за счет бюджета города Москвы достигнет 10,9 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Общий объем на развитие высокотехнологичной медпомощи в городе из всех источников финансирования составит ЗЗ миллиарда рублей. По сравнению с 2010 годом этот объем увеличится в пять раз.

Основные высокотехнологичные профили - это детская и взрослая сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, онкология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей.

Предусмотренные в бюджете города допсредства на данные цели позволят не только делать большее число операций, но и развивать наиболее инновационные методы лечения пациентов, такие как роботизированные операции, трансплантации донорских органов, эндоваскулярное лечение ишемического инсульта.