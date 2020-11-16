РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Группу из 11 призывников отправили на службу в Вооруженные силы РФ из подмосковного Красногорска в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Призывная кампания в округе продолжается.

«Очередная, четвертая по счету, отправка призывников на службу в рядах Вооруженных сил РФ состоялась в красногорском военкомате в понедельник, 16 ноября. Исполнять свой воинский долг отправились 11 жителей округа», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в армию отправлено 49 человек. Призывная кампания продлится до конца этого года. Согласно плану осеннего призыва, на военную службу должны отправиться 178 красногорцев.

«Сегодняшние призывники будут служить в войсках Воздушно-космических сил, Сухопутных войсках, а часть пойдет в Национальную гвардию, два человека попадут в управление инженерных войск», - сказал военный комиссар по городу Красногорску полковник Владимир Баландин.