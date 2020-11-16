РИАМО - 16 ноя. Одного из участников драки, которая произошла в столичном Дворце спорта «Лужники», задержали полицейские, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Вечером 13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте во Дворце спорта «Лужники». Установлено, что между тремя мужчинами произошла драка, в результате которой двое пострадавших были направлены в медучреждение. Третий участник инцидента был доставлен в отдел внутренних дел.

«По результатам проведенной проверки в отношении него возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Дознавателем управления организации дознания ГУ МВД России по Москве подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, драка произошла между участником Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым и бойцами смешанного стиля Сергеем Харитоновым и Русланом Абдо. В отношении первого из них завели два уголовных дела.