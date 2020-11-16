РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец завершили благоустройство главной площади с обустройством амфитеатра, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе завершили благоустройство центральной площади с амфитеатром в парке «Наташинские пруды», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 9 по 15 ноября в уборке улиц округа участвовали 98 единиц техники и 996 человек. За неделю в Люберцах опилили 12 деревьев и выкорчевали 11 пней.

«Продолжается компенсационное озеленение. На минувшей неделе в Люберцах высадили 49 лип», - заключил Ружицкий.