РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах по данным на 13 ноября составил около 30%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Процент сбора за услуги ЖКХ в городском округе Люберцы на 13 ноября составил 29%», - сказала Мотыль.

Она добавила, в что в МособлЕИРЦ с 9 по 13 ноября поступило 21 обращение от жителей. Пять из них касались задолженности за капитальный ремонт, два - задолженности по оплате электроснабжения.