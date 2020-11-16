РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В подмосковных Люберцах жители округа на прошедшей неделе подали 37 обращений по вопросу освещения, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для содержания в технически исправном состоянии сетей уличного освещения управление ЖКХ ежедневно проводит мониторинг обращений граждан, проводятся выездные проверки. С 9 по 13 ноября поступило 37 обращений, они закрыты в полном объеме», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также проводится мониторинг обращений жителей по вопросам уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, с 8 по 15 ноября их поступило 20.

«Данный вопрос взят на ежедневный контроль», - заключил Ружицкий.