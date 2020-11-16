РИАМО - 16 ноя. Подмосковное управление ФАС вынесло постановление о привлечении ООО «Ашстой» к административной ответственности, штраф составил 300 тысяч рублей говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее за неисполнение законного предписания, выданного Московским областным УФАС России, в отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении.

«По результатам рассмотрения дела на ООО «Ашстой» наложен штраф в размере 300 000 рублей», – говорится в сообщении.