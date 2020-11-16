РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 ноя. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и депутат Совета депутатов городского округа Щелково Ксения Королева провели встречу с волонтерами, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

«Провел встречу с щелковскими волонтерами. Каждый день ребята доставляют продукты и лекарства одиноким пожилым людям по всему округу. Расстояния немаленькие - до самых отдаленных населенных пунктов порядка 40 километров от центра. Так что волонтерам необходим транспорт. Будем решать задачу», - сказал парламентарий.

В собрании приняли участие волонтеры от разных организаций, в том числе и волонтеры Щелковского отделения партии «Единая Россия». Активисты каждый день доставляют продукты и лекарства одиноким пожилым людям по всему округу и принимают заявки в колл-центре.

Коме того, депутат вручил волонтерам благодарственные письма от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.