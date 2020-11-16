РИАМО - 16 ноя. За последние сутки в столице зафиксировали 6360 новых случаев Covid-19, за все время пандемии в мегаполисе выявили 516 574 случая заражения, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в столице выздоровели 4244 пациента после прохождения соответствующего лечения. Число выздоровевших достигло 371 857 человек. За сутки умерли 72 пациента с коронавирусом, за все время – 7859 заболевших.

За последние сутки в России выявили 22 778 случаев Covid-19. Из них 24,8% новых пациентов болеют бессимптомно. Также за сутки скончались 303 пациента, вылечились 13 864 человека.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 1 948 603 случая коронавируса, умерли 33 489 заболевших, выздоровели 1 453 849 пациентов.

В Москве до 29 ноября продлили требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний и учреждений. Свыше 1,2 миллиона человек в Москве сейчас работают удаленно. Число пассажиров в общественном транспорте сократилось примерно на 40%.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в общественных местах и пассажирском транспорте столицы обязательно нужно соблюдать перчаточно-масочный режим.

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Текстовая трансляция

16 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 22 778 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 810 больных. В Москве - 6 360.

- Свыше 900 рестораторов присоединились к столичному противовирусному флешмобу #наденьужеэтумаску. В рамках него на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы о важности ношения масок и перчаток, соблюдении дистанции.

- Более 600 тыс исследований на Covid‑19 провели в столичных резервных госпиталях. Центры для пациентов с Covid-19 обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 859 человек.