РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Пожарные подмосковных Люберец за минувшую неделю выезжали по сигналу тревоги 33 раза, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На прошедшей неделе, с 9 по 15 ноября, подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 33 раза выезжало по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации трех пожаров, два из которых произошли в Люберцах», - сказал Иванов.

Он пояснил, что возгорание произошло в квартире в Люберцах и на стройплощадке. Также был пожар в частном гараже в Дзержинском. Пострадавших в пожарах нет.