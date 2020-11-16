Уже полгода из-за пандемии коронавируса мы обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Многие жалуются на надоевшие маски, но все-таки привыкли к ним. Однако масочный режим создал серьезные проблемы для людей с нарушением слуха: им стало трудно общаться в магазинах, транспорте, медучреждениях, на работе. Корреспондент РИАМО узнала, как изменилась жизнь слабослышащих людей и какие есть способы решения проблемы.

Как теперь общаться?

Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим и обязал граждан не просто носить маски, но и правильно ими пользоваться. Они должны плотно закрывать нос и губы, чтобы предотвратить распространение капель влаги, в которой может содержаться вирус. За несоблюдение этих требований могут отказать в обслуживании в общественном месте и даже выписать штраф.

По данным Всероссийского общества глухих, в стране более 300 тысяч человек активно пользуются жестовым языком. Такой язык сочетает в себе движение рук и мимику: чтобы понять человека, собеседник должен полностью видеть его лицо.

Люди с нарушением слуха и те, чья работа связана с языком жестов, активно задействуют губы в процессе общения.

Волонтер центра образования глухих и жестового языка имени Г. Л. Зайцевой Мирослав Ясин отмечает, что маска значительно затрудняет коммуникацию как между собой, так и с другими людьми.

«Еще весной, когда такие правила только вводили, от глухих был первый вопрос – как теперь общаться с масками? Конечно, это очень неудобно, так как она закрывает важную часть лица», - говорит Ясин.

По его словам, если знание языка среднее, понять собеседника почти невозможно.

В свою очередь, руководитель школы жестового языка «Образ» Денис Заварицкий подтверждает, что свободная артикуляция в значительной мере упрощает общение.

«Движения губ и мимика в целом – это неотъемлемая часть жестового языка. Конечно, без них можно постараться построить общение, так как кроме губ есть и другие части лица. То есть понять эмоцию собеседника с трудом, но можно. Однако это будет не совсем естественно», - пояснил он.

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Попросили уволиться

По словам самих слабослышащих, люди в общественных местах не всегда готовы войти в их положение. Психолог Светлана Иванова, которая имеет проблемы со слухом, говорит, что на контакт идет меньшинство.

«В метро, магазинах, даже в поликлиниках сотрудники и посетители реагируют ближе к плохому. На просьбу спустить маску, сказать громче или написать речь на бумаге идет один человек из 10. Это очень мало!», - жалуется Светлана.

Женщина отмечает, что в совершенстве владеет языком жестов, однако из-за маски понимать речь собеседника стало практически невозможно. Именно это и стало причиной ее увольнения.

«До пандемии я десять лет работала психологом у слышащих и прекрасно выполняла свои обязанности. Как только начали вводить новые правила, нашу организацию тоже обязали носить маски», - рассказала она.

«Сначала я пыталась как-то справляться, но потом совсем перестала понимать, что мне говорят. Поэтому меня попросили уволиться по собственному желанию», - говорит Светлана.

Между тем, Денис Заварицкий отмечает, что занятия по языку жестов по-прежнему популярны, а пандемия заставила их искать новые форматы. По его словам, от учеников не поступало жалоб из-за введения ограничений.

«Сейчас мы перевели наши занятия в онлайн-формат. Конечно, это не сравнится с реальным общением, но в этом все равно много пользы! Можно давать специфические домашние задания, создавать видео», - делится он.

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Сурдомаски и для глухонемых

Во Франции начали решать эту проблему и разработали специальные маски для глухонемых. Они будут защищать людей с нарушением слуха от вируса и одновременно позволят им считывать информацию с губ.

В такой маске на уровне губ установлен прозрачный экран из поливинилхлоридной пленки. Средство индивидуальной защиты крепится за уши эластичными петлями либо затяжками на липучках – то есть она плотно прилегает к лицу.

В России такую идею уже переняла социальная киностудия «Жираф» в Санкт-Петербурге. Они предложили производить специальные сурдомаски с прозрачной вставкой в области рта. Изначально организация шила их для своего преподавательского состава, а позже питерское ателье решило наладить массовое производство таких масок.

«Маска сложная. К ней обязательно будет прилагаться инструкция по эксплуатации. Носить ее можно до полутора часов. В ближайшее время мы постараемся наладить производство этих масок и сделать их доступными», — рассказала порталу «Деловой Петербург» директор по развитию бренда Leya.me Виктория Шнейдер.

Мирослав Ясин отмечает, что в России такими масками пользуются пока только переводчики. По его словам, слабослышащие люди чаще используют другое средство защиты.

«Они предпочитают больше стеклянные щиты-экраны. Такой вариант более удобен для общения с помощью языка жестов – мы его использовали в нашем центре во время смягчения карантина», - рассказывает он.

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Снова блокнот и ручка

Светлана Иванова считает, что специальные маски значительно упростили бы жизнь людям с нарушением слуха, но, к сожалению, пока в России такие средства защиты не распространены, их не купишь просто так.

«Если магазины приобретут такие маски или экраны, у глухих закончится стресс при посещении. Я недавно звонила в «Ленту», куда постоянно хожу, и просила, чтобы они раздали такие маски своим сотрудникам на кассе», - поделилась Светлана.

Женщина отмечает, что прежде всего такие средства защиты необходимы в социальных и медицинских учреждениях. По ее словам, даже там пока не готовы идти навстречу слабослышащим.

«Я прихожу в поликлинику – там все в масках. Практически ничего не понимаю! И при этом никто не старается помочь – кроме недовольства и хамства ничего не видишь», - пожаловалась Светлана.

По ее словам, из-за этого снова пришлось прибегнуть к старому проверенному способу коммуникации.

«Я опять положила в сумку блокнот и ручку. Как десять лет назад, когда даже слуховых аппаратов не было!», - заключила она.

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