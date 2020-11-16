РИАМО - 16 ноя. Новые онлайн-мероприятия проведут столичные парки департамента культуры с 16 по 22 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всем, кто хочет научиться петь красиво, парк «Сокольники» предлагает онлайн-уроки по эстрадно-джазовому вокалу. Педагог Лилия Зобнина расскажет, как снять голосовые зажимы, продемонстрирует дыхательные техники и вокальные приемы, а также поможет участникам составить схему для самостоятельных занятий дома», - говорится в сообщении.

Первое занятие пройдет 16 ноября в 13:00. В этот же день в усадьбе Вороново пройдет лекция «Мозаика. Виды и история», в рамках которой зрителям объяснят, что такое смальта.

18 ноября в 12:00 состоится прямой эфир с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые расскажут юным зрителям, как правильно написать и отправить им письмо. Кроме того, на страницах парка «Фили» с 12:00 станет доступна онлайн-викторина. Дед Мороз задаст вопросы об основных различиях между ним и Санта-Клаусом.

А 20 ноября в 12:00 пройдет онлайн-экскурсия по одному из самых загадочных мест на территории парка «Фили» ― Кунцевскому городищу.

Музей-заповедник «Царицыно» 19 ноября проведет лекцию, посвященную топиарному искусству ― фигурной стрижке деревьев и кустарников. А на платформе Бабушкинского парка психолог Ольга Акимова расскажет о том, как заинтересовать учебой подростков.

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» расскажет о жизни известного американского модельера Кельвина Кляйна. Мероприятие пройдет 20 ноября в 18:00.

Парки Москвы каждую неделю выпускают новые видеолекции и виртуальные мастер-классы. ​