РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме деревни Никулино подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ликвидация пожара в частном доме в городском округе Подольск. В понедельник в 2:08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Подольск, деревня Никулино, улица Парковая, дом 4. В 4:24 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания участвовало шесть единиц техники и 18 человек.