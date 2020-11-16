РИАМО – 16 ноя. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанскому спортсмену Рафаэлю Надалю в первом матче группового этапа итогового чемпионата ATP в Лондоне, сообщает Газета.ru.

«Встреча, которая продлилась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу испанского спортсмена», - говорится в сообщении.

Это был первый матч россиянина на итоговом турнире. Рублеву 23 года и он занимает восьмое место рейтинга АТР.​

Также в данном турнире российский теннисист Даниил Медведев сыграет с Сашей Зверевым, а еще Андрей Рублев сразится со Стефаносом Циципасом.