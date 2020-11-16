РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило 1,6 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе, с 9 по 15 ноября, в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,6 тысячи обращений от граждан. По ним возбудили 28 уголовных дел, 24 из них раскрыли», – сказал Романцев.

Он добавил, что на территории обслуживания ГИБДД Люберец за неделю произошло 196 ДТП с четырьмя пострадавшими, одно было со смертельным исходом.