РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. В подмосковном Красногорске в рамках областного проекта «Мегабак» собрали и отправили на переработку 120 кубометров вторсырья, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В Красногорске с 1 августа реализуется пилотный проект «Мегабак». На площадке на улице Речной, 25А установлены бункеры.

«120 кубометров вторсырья уже отправилось на переработку. Утилизируйте отходы правильно», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

В «Мегабак» принимаются: древесина, текстиль, электроприборы, стекло, пластик, алюминий.