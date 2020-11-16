РИАМО - 16 ноя.В столице начался VI Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2020», он пройдет с 16 по 20 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победители городского этапа поедут на VI Национальный чемпионат, который пройдет с 23 по 29 ноября.

«В региональном этапе примут участие 885 победителей отборочного тура, большая часть из них — студенты (375 человек) и школьники (365 человек). Еще 145 участников чемпионата — уже состоявшиеся специалисты. Конкурсанты будут соревноваться по 74 компетенциям в разных сферах, среди них — ИТ-технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство», - говорится в сообщении.

Выступления конкурсантов можно будет посмотреть с помощью онлайн-трансляции на официальном сайте чемпионата.

Соревнования профессионалов пройдут на площадках 27 колледжей Москвы, а также в Международном центре подготовки и развития массажистов и Институте косметологии, эстетической медицины и визажного искусства.

В организации конкурса примут участие 300 волонтеров, которые будут помогать при регистрации участников и в организации логистики по площадкам.​