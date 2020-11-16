РИАМО - 16 ноя. Работы по централизации архива Московского областного БТИ продолжаются, до конца этого года будут перевезены архивные сведения, хранящиеся в Ногинске, Электростали, Павловском Посаде и Клину, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Централизация архива МОБТИ проходит по утвержденному графику и продлится до мая 2022 года. Новое здание архива находится в деревне Горки Можайского городского округа.

«В едином централизованном архиве МОБТИ будет храниться информация по более чем 3,8 миллионам объектов недвижимости. Выделенное под архив здание <…> было переоборудовано под необходимые для хранения документации стандарты, а архивы филиалов предварительно были подготовлены к безопасной транспортировке в новое помещение», - говорится в сообщении.

После завершения централизации архива для доступа к необходимым сведениям будет достаточно перейти в соответствующее архивохранилище, что облегчит поиск необходимой информации, оптимизирует работу сотрудников архива и позволит ускорить процесс получения необходимой информации по объекту недвижимости.

Кроме того, централизация архива снижает расходы на содержание архивов, позволяет отказаться от арендованных помещений.

Транспортировка архивных дел и сведений началась в июне этого года и на сегодняшний день завершена централизация архивов Западного и Одинцовского филиалов, архивные сведения были перевезены из Тучкова, Можайска, Вереи, Рузы, Одинцова, Голицына, Краснознаменска и Звенигорода.

Централизация архива также позволит оптимизировать работу по оцифровке архивных сведений МОБТИ, которая ведется с начала 2020 года.

Размещение архивных сведений в одном месте не только сокращает время на обработку запросов заказчиков и оптимизирует процесс выдачи архивных сведений, но и позволит облегчить процесс оцифровки данных, что позволит работать с документами онлайн, упростит и ускорит процесс получения хранимой информации об объектах недвижимости.

В будущем оцифровка архива приведет к созданию единой базы по всем объектам недвижимости, хранящимся в МОБТИ, и позволит выдавать необходимые архивные сведения и справки БТИ в электронном формате. Кроме того, хранение информации в цифровом виде надежнее, так как бумажные носители подвержены воздействию негативных факторов окружающей среды и времени.