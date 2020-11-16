РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Сотрудники пожарной охраны потушили загоревшийся автомобиль на улице Летной в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 15 ноября в 01:10 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Летная. В 01:25 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В тушении пожара задействовали семь человек и две единицы техники.