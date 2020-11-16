РИАМО - 16 ноя. В Москве активно используется искусственный интеллект для диагностики различных заболеваний по результатам рентгенологических исследований, 21 компания предложила 38 сервисов в этой области, в проекте участвуют почти 300 медорганизаций, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К помощи искусственного интеллекта прибегли более 500 врачей-рентгенологов.

«Наша цель – увеличить точность диагностики и снизить нагрузку на персонал», - сказала Ракова.

Использование этих технологий собираются сделать нормой для городского здравоохранения.

«Сегодня в среднем при помощи ИИ-технологий обрабатывается около 4,5 тысячи лучевых исследований в день», - подчеркнула заммэра столицы.