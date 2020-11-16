РИАМО - 16 ноя. Возложение цветов на могилу героев-панфиловцев в деревне Нелидово Волоколамского городского округа в понедельник в 12:00, сообщается в Instagram-аккаунте министерства культуры Московской области.

16 ноября 1941 года рядом с деревней Нелидово солдаты 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Панфилова преградили путь немецким танкам, которые шли на Москву.

«Бой вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково», - говорится в сообщении.

На месте подвига сегодня находится мемориальный комплекс. Он представляет собой шесть монументальных фигур, символизирующих павших в том сражении защитников. Памятник построен в 1975 году – к 30-летию Великой Победы.

В 2017 году при поддержке правительства Подмосковья закончили благоустройство территории мемориального комплекса и открыт интерактивный музей с использованием новейших выставочных технологий.

В этом году годовщину боя у разъезда Дубосеково отметят без торжественных мероприятий из-за пандемии коронавируса.